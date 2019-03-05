Denizli’de kristal uyuşturucu ele geçirildi Denizli’nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Buldan İlçe Jandarma ekipleri, Kadıköy Mahallesi’nde yaptıkları yol denetimlerinde A.U. isimli şahsın plakası henüz belirlenemeyen aracını durdurarak arama yaptı. Ekipler araçta yaptıkları aramada yaklaşık 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.