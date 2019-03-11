Denizli'de korkutan deprem! Rasathane açıkladı
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.11 Mart 2019 Pazartesi 13:02
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sarayköy ilçesi, Tekkeköy Mahallesi olan deprem, Denizli merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 6.5 kilometre olarak açıkladı.
Depremin saat 12.22'de ve 6,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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