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Denizli'de köpeklerin öldürüldüğü iddiası

İğneyle uyutulduğu ileri sürülen, aralarında yavruların da bulunduğu 11 köpekten 6'sı telef oldu

22 Ocak 2019 Salı 18:55
Denizli'de köpeklerin öldürüldüğü iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, iğneyle uyutulduğu iddia edilen 11 köpekten 6'sı öldü.

Sırçalık Mahallesi'ndeki dağlık alanda köpeklerin hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede, uyuşturucu iğneyle vurulduğu tespit edilen, aralarında yavruların da bulunduğu 11 köpekten 6'sının öldüğü anlaşıldı.

Salda Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAK) Başkanı Mesut Çal, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin telef olduğu ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini anlattı.

Kontrollerde bazı köpeklerin öldüğünü gördüklerini aktaran Çal, "Sırtlarında iğnelerin olduğunu gördük. Hayatta kalanlar ise aç ve susuzdu. Yakaladığımızı barınağa götüreceğiz. Bu iğne özel izin ile alınabilen, silahı olan anestezi uyuşturucu bir iğne ve narkotik malzeme olarak kullanılıyor. Veteriner hekim dışında kullanan, uyuşturucu madde taşımaktan ceza alır. Hepsini silahla iğneleyip bayıltmışlar ve telef olmuş." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 18:55
  1. iğne
  2. köpek
  3. uyuşturucu

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