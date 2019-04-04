Denizli’de ki araç sayısı 406 bin 88’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli’de araç sayısı 406 bin 88’e ulaştı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli’de 2018 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 397 bin 483 iken, 2019 yılı Şubat ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında bir artış göstererek 406 bin 88’e ulaştı. Kentte otomobil sayısı 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 196 bin 69’a ulaştı. Kentteki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise 196 bin 69 adet otomobil, 7 bin 37 adet minibüs,4 bin 40 adet otobüs, 63 bin 892 adet kamyonet, 12 119 adet kamyon, 70 bin 520 adet motosiklet, 51 bin 532 adet traktör ve 879 adet özel amaçlı araç bulunduğu öğrenildi.

2019 yılı Şubat ayında Denizli’de toplam 8 bin 364 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 bin 700 adet ile otomobil yer aldı.