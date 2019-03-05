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Denizli’de ‘Karikatür Yarışması’ sonuçları açıklandı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2’ncisini düzenlediği "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması" sonuçları açıklandı.

05 Mart 2019 Salı 14:06
Denizli’de ‘Karikatür Yarışması’ sonuçları açıklandı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2’ncisini düzenlediği "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması" sonuçları açıklandı. Dereceye giren eserler Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı’nda sergilenecek.


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı. Üç kategoride düzenlenen yarışmada 9-14 yaş arası, 15-18 yaş arası ve 18 yaş üstündeki toplam 317 kişinin 415 eseri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, karikatüristler Kübra Deligöz, Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Altan Özeskici ve Ali Şur ile Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı’nınyer aldığı jüri tarafından değerlendirildi."Denizli’de Turizm" konusunun işlendiği karikatür yarışmasında 9-14 yaş kategorisinde 1. Seymen Can Arpaçay, 2. Başak Başer ve 3. Beren Kaya oldu.


15-18 yaş kategorisinde ise 1. Buse Nergiz Bahar, 2. Emir Umut Er ve 3. Yiğit Dağ’ın eseri seçilirken, 18 yaş üstü kategoride de ilk 3 sırasıyla Mümin Durmaz, Ömer Çam ve Ahmet Aykanat yer aldı. Mansiyonda ise sırasıyla Murteza Albayrak, Mehmet Zeber ve Cemalettin Güzeloğlu’nun eseri ödüle layık görüldü.


Dereceye giren karikatüristlere ödülleri Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı’nın açılışında verilecek. Ödül töreninin ardından dereceye giren karikatürler fuar alanında sergilenecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması’nın birincisine 3 bin, ikincilik ödülünü alana 2 bin 500, üçüncülük ödülünü alana 2 bin, mansiyon ödülü alanlara da bin TL ödül verileceği ve ayrıca 18 yaş altı 6 genç çizere özendirme ödülü verileceği açıklandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:06
  1. sergi
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