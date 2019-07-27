Denizli’de itfaiye ekipleri 7 ayda yüzlerce hayat kurtardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında bin 833 yangını kontrol altına aldı. Bin 40 kurtarma operasyonu gerçekleştiren Büyükşehir İtfaiye 283 trafik kazasına da müdahale ederek yüzlerce hayat kurtardı.

Türkiye’de nüfus başına düşen personel, istasyon ve araç sayısında ilk sırada bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2019 yılının ilk 7 ayında gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 52 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tuttu. Bu kapsamda 1 Ocak-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında bin 833 yangına müdahale eden ekipler öte yandan bin 40 kurtarma operasyonu ve 283 trafik kazasına müdahale ederek toplam 3 bin 156 olayda önemli rol oynadı.

“26 bin 245 kişiye eğitim”

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışmalarını 2019 yılında da sürdürdü. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında26 bin 245 kişiye eğitim hizmeti verildi. "Önce tedbir" politikası ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentteki 975 iş yerini de olası yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetledi.

En az yangın Beyağaç’ta

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının il genelinde müdahale ettiği toplam bin 833 yangının, 480’i Merkezefendi, 437’si Pamukkale, 210’u Sarayköy’de gerçekleştiği ifade edildi. Listede yer alan diğer ilçelerden Çivril 123, Acıpayam 96, Buldan 76, Tavas 71, Honaz 65, Çal 63, Güney 35, Serinhisar 33,Bekilli 25, Bozkurt 24, Babadağ 21, Kale ve Çardak 20, Çameli 16, Baklan’da ise 14 adet yangın gerçekleşirken,2019’un ilk 225 gününde sadece 4 yangın ile Beyağaç İlçesi listenin sonunda yer aldı.

“Denizlimiz emin ellerde”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir İtfaiyenin gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 52 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Büyükşehir İtfaiyenin Türkiye’de nüfus başına düşen personel, araç ve istasyon sayısında ilk sırada bulunduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İtfaiyemiz 52 ayrı noktada, 7 gün 24 saat görevi başında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Denizlimiz güvende ve daha huzurlu. Denizlimiz emin ellerde. Allah’ım onların yokluğunu göstermesin. Gece gündüz demeden kendi canları pahasına görevlerini ifa etmeye çalışan tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum "diye konuştu.