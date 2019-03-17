0553 313 94 23

Denizli’de işlenen cinayetin şüphelileri Aydın’da gözaltına alındı

Denizli’de geçtiğimiz 15 Mart günü aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki Oğuzhan Karabağ cinayetinde kaçan 2 zanlı polisin dikkatli takibi sonucu düzenlenen operasyonla Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde yakalandı.

17 Mart 2019 Pazar 22:06
Denizli’de işlenen cinayetin şüphelileri Aydın’da gözaltına alındı

Denizli’de geçtiğimiz 15 Mart günü aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki Oğuzhan Karabağ cinayetinde kaçan 2 zanlı polisin dikkatli takibi sonucu düzenlenen operasyonla Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde yakalandı.


Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 15 Mart günü meydana gelen olayda 20 ABE 070 plakalı siyah renkli otomobil ile Oğuzhan Karabağ’ın kullandığı ve sokakta park halinde olan 20 ZH 333 plakalı otomobilin yanına gelen 2 şahıs aracı yaylım ateşe tutmuş, saldırıda vücuduna 14 kurşun isabet eden Karabağ hayatını kaybetmişti. Karabağ bugün gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Olayın ardından soruşturma başlatan soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda olayın şüphelileri olduğu iddia edilen R.Y. ve G.D.’yi gözaltına aldı. Şahısların Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de petrol rafinerisinde yangın çıktı!
    1. ABD'de petrol rafinerisinde yangın..
    2. Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    3. Netanyahu'ya "rakibinin telefonunun..
    4. Bursaspor’dan hakem tepkisi
    5. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    6. MHP’li gençlerden Cumhur İttifakı’nın..
    7. MFÖ konseri iptal etti!
    8. Yeni Zelandalı kadın camiye gitti:..
    9. Bayern Münih, Mainz engelini rahat geçti
    10. Maçın ardından
    11. Terim: “Geri dönüşlere..
    12. Kurtulmuş’tan spora ve sporculara tam..
    13. Karayazı’da eğitime kar tatili
    14. Bin 400 öğrenci, bedenleriyle..
    15. Rusya ve ABD elçileri Roma’da..
    16. Ekrem İmamoğlu şehitler için Yasin okudu
    17. Sinop’ta sahte para operasyonu
    18. Başkan Kılıç’tan Yeni Zelanda’daki..
    19. Alzheimer hastası soğuktan donarak öldü
    20. Milli güreşçi Soner Demirtaş, dünya..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu