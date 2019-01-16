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Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı

Bozkurt ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:01
Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Güneş Komit İdaresindeki 20 L 1929 plakalı işçi servisi minibüsü, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Alikurt mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yan yatan araçtaki yaralıları çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü Komit'in yanı sıra Figen Ataç, Aykut Danışman, Ahmet Kaçaroğlu, Ali Taşkopu, Tayfun Durmaz, Akın Akkuş, Elvan Akan, İbrahim İncirli, Emre Çoban, Sülbiye Aday, Hakkı Yer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:01
  1. 12 Yaralı
  2. Bozkurt
  3. buz
  4. Denizli
  5. işçi
  6. kaza

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