0553 313 94 23

Denizli’de imar barışına 75 bin 324 başvuru yapıldı

Denizli Valiliği’nden imar barışı ile ilgili yapılan açıklamada, başvuru sayısının 75 bin 324 olduğu ve yasa kapsamında tahsil edilen tutarın 338 milyon 454 bin TL olduğu belirtildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:53
Denizli’de imar barışına 75 bin 324 başvuru yapıldı

Denizli Valiliği’nden imar barışı ile ilgili yapılan açıklamada, başvuru sayısının 75 bin 324 olduğu ve yasa kapsamında tahsil edilen tutarın 338 milyon 454 bin TL olduğu belirtildi.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, yasaya son başvuru tarihinin 15 Haziran olduğu kaydedildi. Ödemelerde son günün ise 30 Haziran olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın belirtilen süreleri dikkate alarak başvurularını yapmaları, sistemden dolayı oluşabilecek olumsuzlukların yaşanmaması için geç kalmamaları rica olunur. 3194 sayılı İmar kanununun geçici 16. maddesi kapsamında Denizli’de 12 Haziran tarihi itibari ile bakanlıkça imar barışı kapsamında toplam başvuru sayısı 75 bin 324 olurken,ödenen toplam tutar ise 338 milyon 454 bin 773 TL’dir” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı yapıldı
    1. Galatasaray Kulübünün olağan divan..
    2. İran lideri Hamaney'in yerine geçecek..
    3. Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
    4. Vatandaşlara temel yaşam desteği..
    5. Huzurevi sakinlerine moral ziyareti
    6. Basra Körfezi'nde İran'a ait petrol..
    7. Erbaa’da ulaşım kolaylığı
    8. Başkan Özlü, “Jandarmamız huzur ve..
    9. Tokat’ta çocuklar "Kanka Polisle”..
    10. Van’da ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu..
    11. "Tek Kurşun Atış Yarışması" yapıldı
    12. Kartal’da villanın çatısına yıldırım..
    13. İkinci mezunlar buluşması gerçekleşti
    14. "TCMB para politikasında gevşemeye..
    15. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    16. Şampiyon Ali Rıza Demircan İlkokulu..
    17. Çocuk sahibi olabilmek için
    18. Fas Başbakanı'ndan "Bahreyn'deki..
    19. ABD'den çok kritik adım! Rusya'nın..
    20. eTwinning proje sergisi
    21. Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine..
    22. "Kıbrıs konusunda federasyon süreci..
    23. Gaziantep’te 306 okul birincisine..
    24. İlkokul öğrencileri Orman Fakültesini..
    25. Pendik’te su basan alt geçitte mahsur..
    26. Çarşamba MYO’dan gelecek nesillere..
    27. Asitli saldırı mağduru Berfin'in..
    28. Emre Demir’den anlamı ziyaret
    29. Fransız Le Point yazarına röportaj..
    30. Ahlat Sadullah Gencer Anadolu..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu