0553 313 94 23

Denizli’de ilk hacı kafilesi dualarla yola çıktı

Denizli’den hac ibadetini yerine getirmek isteyen ilk kafile yola çıktı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:34
Denizli’de ilk hacı kafilesi dualarla yola çıktı

Denizli’den hac ibadetini yerine getirmek isteyen ilk kafile yola çıktı. Hacı adayları, Üçler Mahallesi Hilal Camii’nde telbiye, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.


Hilal Camii’nde düzenlenen hacı uğurlama törenine, İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, İl Vaizi Osman Verim, Hac ve Umre Kısım Şefi Ahmet Arıcı, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Tören Sarayköy İlçesi Çarşı Cami İmam Hatibi Bilal Aydın’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Programda açılış konuşması yapan İl Müftülüğü Vaizi Osman Verim, “Ülkemizden ve Denizlimizden ilk hac kafilesini uğurluyoruz. Kutsal yolculuğa çıkan hacı adaylarımızı canı gönülden tebrik ediyor, sırada bekleyen tüm kardeşlerimize de en kısa zamanda gidebilmelerini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.


Hacı adaylarının yolculuğunun hayırlı ve mübarek olmasını ifade eden İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, Kabe’ye ve Mescid-i Nebevi’ye doğru hareket edecek olan hacı adaylarına, Cenab-ı Allah’tan kolaylıklar dilediğini söyledi.


Müftü Vekili Palabıyık’ın duası sonrası din görevlilerinin telbiye getirmesiyle hacı adayları ve vatandaşlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.


Dua sonrası Palabıyık, havaalanına hareket edecek hacı adaylarının otobüslerini ayrı ayrı ziyaret ederek, mebrur bir hac yapmalarını ve sağ salim ülkelerine dönmeleri niyazında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbağlar şehitleri katliamın 26’ıncı yılında Fatih’te anıldı
    1. Başbağlar şehitleri katliamın 26’ıncı..
    2. Başkan Dutlulu’nun Mecidiye..
    3. Şehitkamilli öğrencilerin Kuran-ı..
    4. Bakan Soylu: "Patlama EYP’nin zaman..
    5. Ankara'da yılbaşından bu yana 264..
    6. Fenerbahçe Beko yıldız basketbolcuyla..
    7. Bahattin Şeker’in acılı günü
    8. Şampiyon Anadolu Efes’in bayrağı..
    9. Yangında dumandan etkilenenlere ayran..
    10. Kola yüklü tır kanala düştü
    11. "Araç seyir halindeyken patladı, el..
    12. Şahin avcısına suçüstü
    13. Urumçi olaylarının 10. yılı
    14. UCİM, istismar şüphelisi öğretmenin..
    15. Elazığ’da yavru leylekler kurtarıldı
    16. Şahinbey’de öğrenciler öğrenirken..
    17. AA'dan gazeteciler için "Türkçeyi..
    18. Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı
    19. Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu
    20. Fare değil hassas terazi
    21. Schneider Electric ve Solar Impulse..
    22. Büyükşehir Belediyesi, Belediye..
    23. Yangın söndürme bombası ile TÜBİTAK’ta..
    24. Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
    25. Rekortmen Başkan’dan CHP ve HDP'ye tepki
    26. Camide futbol maçı yaptılar
    27. ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi..
    28. Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1..
    29. Denizli’de ilk hacı kafilesi dualarla..
    30. Başkan Gökhan Yüksel: Belediyeyi size..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik