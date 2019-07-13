Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Zarife T. idaresindeki 20 R 2950 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Serinhisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünden yola çıktığı sırada Ali Rıza D. yönetimindeki 35 AD 0381 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

Kazada, Zarife T. ile aracındaki Yüksel ve Halil Uğur T, diğer otomobilin sürücüsü Ali Rıza D. ile beraberindeki Erkan (5), Erdem (2), Necip Tunay ve Neriman D, Yaşar (10), Ensar (8) ve Pınar Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolunda araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



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