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Denizli’de haftanın 3 gün trafik havadan denetlenecek

Denizli’de 16 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında haftada 3 gün drone ile havadan trafik denetimleri yapılacak.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:20
Denizli’de haftanın 3 gün trafik havadan denetlenecek

Denizli’de 16 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında haftada 3 gün drone ile havadan trafik denetimleri yapılacak.


Kentte “Trafik Değerlendirme Toplantısı” Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Hasan Karahan, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir,İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri, Karayolları 27. Şube Şefi Sait Arıduman ile diğer ilgili daire müdürleri katıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün sunumları ve İl Jandarma Komutanlığının sunumları yapıldı daha sonra Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi doğrultusunda trafik kazaları ile sonucundaki ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla yürütülen eylem planları, kampanyalar ve alınan trafik tedbirlerinin kent bazında fayda analizinin yapılarak gelinen durumun ve alınması gereken ilave tedbirler değerlendi.



Drone ile özel denetimler yapılacak


Toplantı da İl Emniyet Müdürlüğünün sunumları ve İl Jandarma Komutanlığının sunumları yapıldı. Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi doğrultusunda trafik kazaları ile sonucundaki ölüm ve yaralanmaların azaltılması amaçlanıyor. Yürütülen eylem planları, kampanyalar ve alınan trafik tedbirlerinin kent bazında fayda analizinin yapılarak gelinen durumun ve alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi. Kazaları nedenlerinden sivil, ihbarlı, radarlı hız, alkol sorunlarını tespit edebilmek için 16 Temmuz ile 3 Ağustos arasında dron ile 9 ayrı güzergahta haftanın üç günü dron ile özel denetim yapılacak. Bu kapsamda sürücüler üzerinde güçlü bir algılanma ve yakalanma riski oluşturulması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:20
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