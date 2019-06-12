Denizli’de ‘Geçmişin Altın İzleri’ sergisi açılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz kurslarda eğitim gören bin 470 kursiyerin el emeği göz nuru 3 bin 735 eseri büyük bir sergi ile beğeniye sunulacak. Tüm Denizlilerin davetli olduğu karma sergi 13 Haziran Perşembe günü (yarın) eski Sümerbank binasında açılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz kurslarda eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri görkemli bir sergi ile beğeniye sunulacak. Sergide, Denizli Büyükşehir Belediyesinin açtığı tarihi Tarihi Nuzhet Surucu Evi, Tarihi Atalar Evleri, Yenişehir Seramik Atölyesi, Yenişehir El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi ile Bağbaşı El Becerileri ve Kurs Merkezi olmak üzere toplam 7 farklı noktadaki kurs merkezlerine katılan 1470 kursiyerin eserleri yer alacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 43 ayrı branşta verilen kurslarda ortaya çıkan 3 bin 735 el emeği göz nuru eser beğeniye sunulacak. Tüm Denizlilerin davetli olduğu 3. Geleneksel Türk El Sanatlarının Geçmişten Geleceğe Yolculuğu adlı karma sergi 13 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te valilik karşısındaki eski Sümerbank binasında açılacak. Sergi 2 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

7 kursiyerden bin 470 kursiyere

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2013 yılında tarihi Sürücü Evi’nde 7 kursiyerle başladıkları geleneksel el sanatları kurslarının bugün 43 branşta 29 eğitmenle 1470 kursiyere ulaştığını belirterek, "Bugün başta tarihi konaklarımız olmak üzere çok güzel ortamlarda emeklilerimize, ev hanımlarımıza, 7’den 70’e her yaştan vatandaşımıza 43 ayrı branşta kurs hizmeti veriyoruz" dedi.

Kurs merkezlerinde özellikle emeklilere günlük gazetelerini okuyup çaylarını içebilecekleri ev ortamları sunduklarını ifade eden Başkan Zolan, "El sanatları merkezlerimiz aynı zamanda terapi görevi de görmektedir. Etkinliğimizde kursiyerlerimizin yaptığı ürünlerin tamamına yakını sergilenecek. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 43 branşta verdiğimiz kurslarda ortaya çıkan 3 bin 735 el emeği göz nuru eserin yer alacağı sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.