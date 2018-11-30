Denizli'de FETÖ'nün okullarında çalışanlara yönelik dava

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 12'si tutuklu 49 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Muhammet D, talimatla para yatırmadığını ileri sürerek, "Yasal faaliyet yürüten bankaya para yatırılması terör örgütü üyeliği ile suçlanamaz, müşterinin suçlanması hukuka aykırıdır. Birikimlerimi değerlendirmek, gelir elde etmek üzere katılım hesabı açtırdım. Ev ve eşya almak için biriktirdiğim paraları yatırdım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Talimatla para yatırdığım iddiası bir niyet okumadır. Bank Asya ile çalışırken herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmedim, yasal bir bankadır diye düşündüm. TMSF tarafından el konulmasından sonra da bankacılık işlemlerim devam etmiştir. Herhangi bir talimatla hareket etmedim." diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için duruşmaya 3 Aralık Pazartesi gününe kadar ara verdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, milli güvenliğe tehlike oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatlı olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Özel Serhat Eğitim AŞ ve Çağlar Özel Eğitim AŞ bünyesindeki kapatılan 13 okul ile bir bakımevinin sahibi, ortağı, yöneticisi, sorumlusu ve bazı çalışanlarından oluşan 12'si tutuklu 50 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla dava açılmıştı.



