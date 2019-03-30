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Denizli'de FETÖ firarisi çift tutuklandı

30 Mart 2019 Cumartesi 13:02
Denizli'de FETÖ firarisi çift tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan çift tutuklandı.

Çivril Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çivril Pancar Kooperatifi önünde hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında kaçmaya başlayan şüpheli kovalamaca sonucu kooperatifin bahçesinde yakalandı.

Şüphelinin Siirt ve Ankara'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.Ü. olduğu belirlendi.

B.Ü'nün hakkında yakalama kararı bulunan eşi G.Ü. de ikamet ettikleri eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:02
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