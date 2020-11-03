Denizli’de ev ziyaretleri geçici süreyle yasaklandı
Denizli'nin Çardak ilçesi Kaymakamlığından salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin alındığı belirtilerek, "Çardak ilçemiz merkez ve tüm mahallelerimizde komşu, akraba, arkadaş ve benzeri ziyaretlerin yasaklanmasına, mümkün mertebe evlerden çıkılmamasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ilçede taziye evleri ve çadırlarının ortaya çıkartabileceği riskler nedeniyle kullanımına, toplu biçimde yapılan düğün, spor müsabakaları ve piknik faaliyetlerine ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.