Denizli'de ev yangını Biri Suriyeli iki ailenin yaşadığı iki katlı müstakil ev, yanarak kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 2187 Sokak'ta Musa Aslan'a ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören Aslan, evdekileri dışarı çıkarıp durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ev sahibi ve 3 çocuğuna müdahale etti. Öte yandan, evin bir katında kiracı olarak kalan Suriyeli aile de yangın nedeniyle mağduriyet yaşadı. Suriyeli Ahmed Seyid, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde olmadığını, kısa süre önce geldiğini ve sokaktaki itfaiye araçlarını gördüğünü söyledi. Seyid, zarar görmeyen eşyasını alıp komşularına gideceğini söyledi.

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