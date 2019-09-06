Denizli'de eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen ve organları bağışlanan kadının cenazesi toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan ve ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Hafize Kurban defnedildi. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta eşi Uğur Kurban tarafından bıçaklanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hafize Kurban'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Beyağaç ilçesi Tülüce Mahallesi'ne götürüldü. Alınan helalliğin ardından mahalle mezarlığına götürülen Kurban'ın cenazesi, burada kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Eşi Uğur Kurban tarafından bıçaklanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Kurban'ın organları ailesince bağışlanmıştı. Zanlı koca ise tutuklanmıştı.

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