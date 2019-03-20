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Denizli'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki depremde yıkılan ve ağır hasar gören evlerde enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Denizli'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan deprem sonrası vatandaşlar olayın şokunu atlatmaya çalışırken hasar gören bazı evlerde enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Acıpayam ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın konumdaki Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere mahallelerinde hasar tespit çalışması devam ediyor.

Olayla ilgili hastanelere başvuran 3 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

Büyük zarar gören Karahöyük Mahallesi'nde panik ile evden çıkan vatandaşlar birbirine sarılarak ağladı.

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, yıkılan ve ağır hasar gören evlerin çevresini güvenlik çemberine aldı.

Büyük bölümü kerpiç ve ahşap olan hasarlı evlere vatandaşların girmesine izin verilmiyor. Vatandaşlar, yıkılan evlerinin yanında bekliyor.

Karahöyük ve Uçarı mahallelerinde ise yıkılan bazı evlerde belediye ve itfaiye ekipleri, iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

- "Yüreğim yanıyor"

Karahöyük Mahallesi'nde, depremin ardından evinde önce yangın çıkan ardından da evi yıkılan 61 yaşındaki Yurducan Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, namazını kıldıktan sonra kahvaltısını yaptığını, hayvanlarına bakmak için ahıra indiğini söyledi.

Arman, keçileri sokağa çıkardığı sırada depremin meydana geldiğini anlatarak, "Caminin yanına geldim. Bir rüzgar eser gibi oldu. Cami ve yanındaki ev birbirine kavuşup ayrıldı. Hemen yere yatarak çimlere sarıldım. Sonra evlerin çatısındaki kiremitler düşmeye başladı. Evim yandı, hiç kalmadı. 50 yıllık evim başımıza yıkıldı. Yeni tadilat yaptırmıştım. Yüreğim yanıyor." dedi.

- "Onlar bizim canımız"

Ahırın çöken ve 15 büyükbaş hayvanı göçük altından çıkarılan Himmet Hız, deprem anında çok korktuklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İnekleri sağdık. İçeride eşim ve oğlumla ben vardım. Sonra dışarı çıktık. Konuşuyorduk. O an anlatılmaz. İnsan kalpten gitmediğine dua ediyor. Baktım dam göçmüş. Kepçe geldi ve mahalleli sayesinde 3 yaralı hayvanımızla beraber hepsini kurtardık. Allah bundan kötü etmesin. Can kaybı yok. Hayvanlarımız değerli. Onlar bizim canımız."

Ayşe Hız ise "Deprem sırasında canımız gitti geldi." diyerek, "Aklımızı kaçıracaktık. Böyle şiddetli deprem 1970'li yıllarda yaşandı. Evimiz zarar gördü." ifadelerini kullandı.




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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
  1. Denizli
  2. çökme
  3. Deprem
  4. sarsıntı
  5. yıkıntı

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