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Denizli’de engelli bireyler namazda bir araya geldi

Denizli İl Müftülüğü ve İl Engelliler Koordinatörlüğü’nün ortaklığında gerçekleşen "Engelliler Buluşuyor" etkinliği kapsamında Hilal Cami’nde çok özel bir etkinliğe imza atıldı.

05 Mayıs 2019 Pazar 12:02
Denizli’de engelli bireyler namazda bir araya geldi

Denizli İl Müftülüğü ve İl Engelliler Koordinatörlüğü’nün ortaklığında gerçekleşen "Engelliler Buluşuyor" etkinliği kapsamında Hilal Cami’nde çok özel bir etkinliğe imza atıldı.


Gerçekleşen programa Denizli İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet, Pamukkale İlçe Müftüsü Nihat Sevil, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Mehmet İm, ilçe engelli koordinatörleri, ilimizde engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş (STK) temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı. Hilal Camii’nde bir araya gelen engelliler, öğle namazını cemaatle saf tutarak eda ettiler. Namazın ardından yapılan program, Görme Engelliler Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yalçın Yetişik’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.


İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü’nün düzenlediği programda engellilerle bir araya gelmenin mutluluğunu ifade eden İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, “İlimizde yaşayan engelliler, engellilere yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve aileleri ile bir araya gelmek için bu güzel organizasyonu tertipledik. Engelli kardeşlerimizin senede bir defa bir araya gelerek yapılan organizasyonlar yerine, onların her daim yanlarında ve hizmetlerinde bulunarak gönül birlikteliğimizi pekiştirme fırsatını bulduğumuzdan dolayı Cenab-ı Allah’a sonsuz hamdü senalar olsun" dedi.


Konuşmanın ardından program, katılımcılara ikramda bulunuldu.


Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 12:02
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