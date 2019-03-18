0553 313 94 23

Denizli’de emlakçıyı öldüren şüpheliler, Aydın’da yakalandı

Denizli’de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki Oğuzhan Karabağ’ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Raif Yamer ve Gürsel Demiröz sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
Denizli’de emlakçıyı öldüren şüpheliler, Aydın’da yakalandı

Denizli’de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki Oğuzhan Karabağ’ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Raif Yamer ve Gürsel Demiröz sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahıslardan Raif Yamer’in yaklaşık 5 ay önce öldürülen iş adamı Mehmet Yamer’in kardeşi olduğu ortaya çıktı.


Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 15 Mart günü meydana gelen olayda 20 ABE 070 plakalı siyah renkli otomobil ile emlakçılık yapan Oğuzhan Karabağ’ın kullandığı ve sokakta park halinde olan 20 ZH 333 plakalı otomobilin yanına gelen 2 şahıs aracı yaylım ateşe tutmuş, saldırıda vücuduna 14 kurşun isabet eden Karabağ hayatını kaybetmişti.


Olayın ardından soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda olayın şüphelileri Raif Yamer ve Gürsel Demiröz’ü gözaltına aldı. Şahıslar Denizli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da şehitler saygı atışı ile anıldı
    1. Elazığ’da şehitler saygı atışı ile..
    2. DAG Teleskobuna yönelik bir proje daha..
    3. Van’da 163 kaçak göçmen yakalandı
    4. Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    5. 17 yaşındaki kızdan 21 gündür haber..
    6. Geçen yıl Eskişehir çiftçisine 198..
    7. Trabzon Toptancı Balık Hali son..
    8. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    9. İstikbal Mobilya Kayserispor’da..
    10. Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak:..
    11. GRAFİKLİ - Fenerbahçe Beko, Avrupa'da..
    12. "İlk olmak her zaman zor ve gurur..
    13. “Türk kahvesi, Türk kültürüyle ismi..
    14. E-İhracatın geleceği İzmir’de..
    15. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk:..
    16. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    17. “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    18. Muğla’da 18 Mart etkinlikleri
    19. Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli..
    20. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    21. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    22. 33 yıldır protez kolları ile..
    23. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    24. Trabzonspor, deplasman fobisini yendi
    25. Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın..
    26. Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı
    27. Başkan Çağırıcı: "Siz insanları..
    28. Yumurta dondurma yöntemiyle ileri..
    29. Fırsat kampanyalarında son 14 gün!..
    30. 97 yaşındaki Cafer dede, Türkçe ezanı..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu