Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti20 Nisan 2019 Cumartesi 17:19
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Tosunlar Mahallesi'nde evli ve iki çocuk babası 44 yaşındaki Hakan Kayhan, evin banyosunda elektrik enerjisi ile çalışan şofbenden sıcak su almak isterken akıma kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kayhan'ın cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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