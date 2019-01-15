0553 313 94 23

Denizli'de eğitime kar engeli

Denizli'de 7 ilçe ile Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi

15 Ocak 2019 Salı 22:26
Denizli'de eğitime kar engeli

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 7 ilçe ile Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çivril, Güney ve Serinhisar ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Söz konusu ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, "Pamukkale ilçesinde Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Cankurtaran mahalleleri ile Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere, Honaz ilçesi Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullar ve bu mahallelerden taşımalı eğitimle gelen öğrencilere bir gün süreyle okullar yarın tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:26
  1. eğitim
  2. kar
  3. Okul
  4. tatil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.
    1. İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB..
    2. Mersin'de kuvvetli fırtına hayatı..
    3. Gürcistan'da "Elektrikli Araç Paylaşım..
    4. "Enerji kullanımının bedelini ödemek..
    5. Trabzon'da örtü yangını
    6. Babel'den Beşiktaş'a veda
    7. Denizli'de eğitime kar engeli
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. Tunceli'de eğitime kar engeli
    10. Lavrov ve Basil Suriye'yi görüştü
    11. Galatasaray, Marcao'nun maliyetini..
    12. Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim!
    13. İzmir'de şiddetli yağış sonrası düden..
    14. TRT 1'in yeni dizisi "Halka"nın ilk..
    15. ABD üretimde dünya birincisi! Kendisi..
    16. Polisin onurunu kırdığı gerekçesiyle..
    17. GÜNCELLEME - Çankırı'da eğitime kar..
    18. Galatasaray, Marcao'nun sözleşme..
    19. Kastamonu'da eğitime kar engeli
    20. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'