Denizli'de eğitime kar engeli
Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi08 Ocak 2019 Salı 21:36
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini belirtti.
Oğuz, kar yağışı ve aşırı buzlanma tehlikesine karşı alınan kararla bu ilçelerdeki okullarda yarın eğitim yapılmayacağını kaydetti.
YORUM YAZ