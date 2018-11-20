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Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi
20 Kasım 2018 Salı 08:53
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 08:53
düştü
eğitim uçağı
enkaz
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