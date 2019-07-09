Denizli'de "drone" destekli uyuşturucu operasyonu Operasyonda 93 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda 93 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bekilli ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 4 aydır devam eden teknik ve fiziki takibin ardından önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. "Chaco" isimli dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda 93 kilogram esrar, mısır tarlası ve ormanlık alanda da 65 kök Hint kenevirini bulundu. Uyuşturucu operasyonunda drone da kullanıldı.



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