0553 313 94 23

Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ sertifika töreni

Denizli Valisi Hasan Karahan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklığında gerçekleştirilen ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ projeleri kapsamasında başarılı olan okullar için gerçekleştirilen sertifika törenine katıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ sertifika töreni

Denizli Valisi Hasan Karahan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklığında gerçekleştirilen ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ projeleri kapsamasında başarılı olan okullar için gerçekleştirilen sertifika törenine katıldı.


Sertifika töreni, Servergazi İMKB Kız Lisesi’nde yapıldı. Törene Vali Karahan’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, protokol üyeleri ve sertifika almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Karahan, sağlıklı beslenme ve çevrenin korunmasına vurgu yaptı. Vali Karahan, “Temizlik, eğitim ve sağlık bunların hepsi kültür meselesi. Bir anda değişmiyor. Bazı alışkanlıklarımızı kolay terk edemiyoruz.Ama bunlar olacak bunun tek çözümü de ısrarla hatırlatmak, uyarmak ve çocuklarımızı yönlendirmek.Her ne kadar temizlik imandan gelir desek de bunun işaretini çok az veriyoruz.Bu konuda sürekli hatırlatma yapmaktan başka da elimizden bir şey gelmiyor, zorla olmuyor. Çocuklarımız bu alışkanlıkları küçük yaştan itibaren aileden edinebilirse, hayatı boyunca bunu taşıyabilir. Devletimizin kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen bu konuda iyi yerlere geldik.Eksiklerimizi de tamamlarız. İnşallah yüzde yüzü yakalarız” dedi.


Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan okullara belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.


Öte yandan, 3 yıl geçerli olan belgelerden kentte 2019 Haziran ayı itibariyle 615 Beyaz Bayrak Sertifikası ile 284 Beslenme Dostu Okul Sertifikası alan kurum olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
    1. Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
    2. New York borsası karışık seyirle açıldı
    3. Körfez’de hurda araçlar çekiliyor
    4. Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin,..
    5. Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    6. Dünya Olimpiyan Birliğinden okçular..
    7. Lise öğrencileri "Futbol Hakemlik..
    8. Kanser hastası Aysu’nun Kız Kulesi..
    9. "Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır..
    10. Bakan açıkladı! Hafta sonu açılacak
    11. e-Devlet uygulamasının adı değişiyor!..
    12. Bölgeden dikkat çeken iddia:..
    13. Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş..
    14. Nagihan Tokmak’ın hedefi derece
    15. "Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle..
    16. Yaz Okulu başlıyor
    17. Özel harekat ve çevik kuvvet binası..
    18. Başkan Gürkan Hekimhan’da..
    19. Yozgat’ta dolu nedeniyle 70 bin dekar..
    20. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz..
    21. Gençlere yönelik ücretsiz yaz spor..
    22. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne..
    23. Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi’nde
    24. Başakşehir’de 190 öğrenci hünerlerini..
    25. Şanlıurfa’da 8 yeni ambulans hizmete..
    26. Vatandaşlara kaliteli içme suyu
    27. Yayalar için artık tehlike..
    28. Ahlat’ta bahar şenliği
    29. CHP’den imamlara mektup
    30. Sporcu gençler için Spor Lisesi..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!