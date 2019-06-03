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Denizli’de berber ve terzilerde bayram yoğunluğu

Denizli’deki berber, kuaför ve terzi esnafında bayram yoğunluğu yaşanıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:58
Denizli’de berber ve terzilerde bayram yoğunluğu

Denizli’deki berber, kuaför ve terzi esnafında bayram yoğunluğu yaşanıyor. Esnaf işleri yetiştirmek için dün gece olduğu gibi bu gece de sabahlayarak vatandaşları mağdur etmemek için çalışacak.


Yarın icra edilecek Ramazan Bayramı öncesi berber ve terzi dükkanlarında deyim yerindeyse iğne atsan yere düşmüyor. Bayram kıyafetlerini alan vatandaşlar soluğu terzi dükkanlarında alırken, vatandaşların elbiselerinde paça boyu, daraltma gibi tadilatlar yaptırdıkları kaydedildi. Kentte uzun yıllardır terzi esnafı olarak çalışan Ramazan Sert, işlerin bayram haftasına girilmesi ile arttığını ifade ederek, “Mübarek Ramazan ayının bereketi yaşadık ve işlerimizde son haftalarda büyük yoğunluk vardı” dedi.


Bir başka terzi esnafı Halis Demir ise bayram önü büyük yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, işleri yetiştirmek için bir haftadır gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. Demir, “Bir haftadır gece gündüz çalışıyoruz, çok yoğunuz. Genelde alınan ürünlerin tadilatları oluyor. Paça gibi tadilatlar oluyor. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum sağlıklı, huzurlu, mutlu olsunlar inşallah” diye konuştu.



Berberler de çoğu zaman gece yarısı evlerine gidebildi


Bayram yoğunluğunun yaşandığı iş yerlerinden bir diğeri ise berber ve kuaför dükkanları oldu.


Berber Cavit Kaya, bayram yoğunluğunun kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini aktararak, “Bayram yoğunluğu gayet güzel geçiyor. Her şey çok güzel olacak. Tabi bayram dolayısıyla her şey güzel gidiyor şu anda maşallah yoğunluk güzel. Ramazanda ilk haftalar durgun oluyor işler. Son 2 haftaya hepsi sıkışıyor. Onunla da telefi ediyoruz, açıklığı kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.


Bir başka berber esnafı Murat Sarı da gece geç saatlere kadar çalıştıklarını belirterek, son bir haftadır bazen iş yerinden sabahladıklarını bazen de yoğunluktan dolayı gece yarısı evlerine gidebildiklerini söyledi.


Öte yandan terzi ile berber ve kuaförlerde arife gününün mesaisinin de yoğun olacağı ve çalışanların gece geç saatlere kadar çalışacakları öğrenilirken, vatandaşlar ise tıraş olmak ve elbiselerini yaptırmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:58
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