0553 313 94 23

Denizli’de bayram namazı

Denizli’de bayram namazı dolayısı ile vatandaşlar camilere akın etti.

04 Haziran 2019 Salı 07:43
Denizli’de bayram namazı

Denizli’de bayram namazı dolayısı ile vatandaşlar camilere akın etti.


Kentte bayram namazı 06.20’de kılındı. Namaz için sabah erken saatlerde camilerin yolunu tutan vatandaşlar sabah namazının ardından bayram namazını kıldılar. Bayram namazı için dolup taşan camilerin başında Kasr-ı Arifan Cami geldi. Cemaat omuz omuza huşu içerisinde bayram namazını kıldı. Cami imam hatibi Serkan Ergüven ise verdiği bayram hutbesinde Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bayramın Ramazan ayını eda eden Müslümanlara Allah’ın bir ikramı olduğu kaydetti. Ergüven, “Bir Ramazan-ı şerifi daha uğurluyoruz. Biliyoruz ki Allah’a kulluk görevimiz Ramazan ayıyla sınırlı değildir. Teravihlerden sonra da camilerimiz beş vakit dolmalı, iftarlardan sonra da muhtaçların sofrası donatılmalı, orucun zindeliği, sadakanın cömertliği bir yıla yayılmalıdır. Nitekim Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de ‘Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.’ buyurarak ömrümüzün her anını kulluk şuuruyla geçirmeye bizleri davet etmektedir. Rabbimizin bu emrine uyarak, bu ilahi davete icabet ederek, Ramazan’da kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca devam ettirelim. Ramazan günleri bitmiş olsa da Ramazan bereketi ve Ramazan samimiyeti ömrümüzden eksik olmasın” dedi.


Kılınan namaz sonrası cemaat bir birleri ile bayramlaşarak iyi niyet dileklerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 07:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çelik:"İslam dünyasında büyük acılar çekiliyor"
    1. Çelik:"İslam dünyasında büyük acılar..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
    3. Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
    4. Erdoğan, askerlere hitap etti
    5. Ramazan Bayramı kutlanıyor
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe..
    7. Konteyner kentte buruk bayram
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı..
    9. Bakan Soylu açıkladı… Öldürülen o..
    10. Uçuruma yuvarlandı korna çalarak..
    11. Batman ve Siirt'te bayram namazı
    12. Hatay’da mezarlıklar doldu taştı
    13. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den..
    14. Erzincan’da toplu bayramlaşma
    15. AK Parti’li İrfan Kartal’dan bayram..
    16. Anadolu’nun ilk camisinde bayram namazı
    17. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da
    18. Hatay’da kayalık arazide ot yangını
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını..
    20. Yüksekova’da mezarlık ziyareti
    21. Karamollaoğlu bayram namazını..
    22. Meteoroloji açıkladı dikkat! Bayramda..
    23. Otomobilin çarptığı genç öldü
    24. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    25. Binali Yıldırım, bayram namazını Mimar..
    26. BEÜ’de yeni açılan bölüm ve..
    27. Denizli’de bayram namazı
    28. HDP yine bildiğiniz gibi… Tam kadro..
    29. Kuşadası’nda Ülkü Ocakları 15 bin..
    30. Başkan Günel, partililerle bayramlaştı
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...