Denizli’de atlı cirit heyecanı yaşanacak
Denizli’de hafta sonu Atlı Cirit 1.05 Nisan 2019 Cuma 17:21
Denizli’de hafta sonu Atlı Cirit 1. Lige yükselme müsabakaları oynanacak.
Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu faaliyet programında yer alan 2018-2019 sezonu Atlı Cirit 1. Lige Yükselme müsabakalarına Denizli’nin ev sahipliği yapacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Spor Kompleksi Atlı Cirit Sahası’nda oynanacak yükselme müsabakaları 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Erzurum, Erzincan, Bursa ve Manisa illerinden gelecek kulüplerin yer alacağı maçlarda takımların tek hedefi şampiyonluk 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak teknik toplantı ile start alacak program ertesi gün yapılacak açılış töreni ve maçlarla devam edecek.
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