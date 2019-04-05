Denizli’de atlı cirit heyecanı yaşanacak Denizli’de hafta sonu Atlı Cirit 1.

Denizli’de hafta sonu Atlı Cirit 1. Lige yükselme müsabakaları oynanacak.

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu faaliyet programında yer alan 2018-2019 sezonu Atlı Cirit 1. Lige Yükselme müsabakalarına Denizli’nin ev sahipliği yapacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Spor Kompleksi Atlı Cirit Sahası’nda oynanacak yükselme müsabakaları 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Erzurum, Erzincan, Bursa ve Manisa illerinden gelecek kulüplerin yer alacağı maçlarda takımların tek hedefi şampiyonluk 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak teknik toplantı ile start alacak program ertesi gün yapılacak açılış töreni ve maçlarla devam edecek.

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