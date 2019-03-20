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Denizli’de artçılar devam ediyor, vatandaşlar nöbet tutuyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.

20 Mart 2019 Çarşamba 23:03
Denizli’de artçılar devam ediyor, vatandaşlar nöbet tutuyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Yıkılan ve hasar gören evlerine girmeye korkan vatandaşlar, evlerinin önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor, eşyaları için de nöbet tutuyor.



Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34’te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok evin yıkılmasına neden olan depremin akşamında hava sıcaklığı gündüz saatlerindeki sıcaklığın neredeyse yarısına kadar düştü. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede, özellikle 15 evin yıkılmasıyla depremden en çok zarar gören mahallelerden Uçarı’da, vatandaşlar evlerine girmeye korkuyor. Bölgede Kızılay’ın kumanya dağıtımı sürerken, AFAD ekipleri de evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için çadır kurulumu gerçekleştirdi. Çadırlara şuan itibariyle girmeyen vatandaşlar, evlerinin önünde nöbet tutuyor, soğuk havadan korunmak için de ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.



“Soğuk ama durmak zorundayız”


Evi zarar gören vatandaşlardan Gülsüm Ünlü, ceket almak için evinegirdiği sırada artçı depreme yakalandığını söyledi. Ardından tekrar dışarı çıkmak zorunda kaldığını ifade eden Ünlü, soğuk havada beklemek zorunda olduğunu dile getirdi. Bir diğer afetzedelerden Perihan Ünlü de, “Soğuk ama durmak zorundayız. Gidecek yerimiz yok, içeri girelim desek giremiyoruz. Çocukken bir depreme yakalanmıştım büyük ama bu kadar şiddetli değildi.” ifadelerini kullandı.



Bir başka afetzede de, “Evimizde çatlaklıklar var ve çıkamıyoruz. Gece evde kalamayacağız zaten.Soğuk hava ve çocuklarımız da üşümeye başladı. Çok korktuk. Evlerimiz eski olduğu için bir hafta eve girmeyi düşünmüyorum.” diye konuştu.



12 saatte 175 artçı deprem


Diğer yandan bölgedeki artçı sarsıntılar akşam saatlerinde de sürdü. Sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğündeki depremin haricinde akşam 22.03 itibariyle gün içerisinde 175 artçı deprem kaydedildi. Bu depremlerden bazılarının şiddeti 4’ün üzerinde gerçekleşirken, her artçı deprem, bölge halkının endişesini sürdürmeye devam ettiriyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:03
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