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Denizli’de araçlar kafa kafaya çarpıştı:5 yaralı

Denizli’nin Çameli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 18:46
Denizli’de araçlar kafa kafaya çarpıştı:5 yaralı

Denizli’nin Çameli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Fethiye yolu Çameli ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çameli’den Denizli kent merkezine doğru seyir halinde olan Mesut G. yönetimindeki 20 DE 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet G. idaresindeki 20 YA 075 plakalı ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil ve ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılar, Hatice G., Güldalı G., Sudenur G., ve sürücüleri sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için çeşitli hastanelere götürdü.


Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:46
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