Denizli’de araç sayısı Ocak ayı itibariyle 405 bin 684’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak ayı ‘Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini’ yayımladı. Buna göre, Denizli’de toplam araç sayısı 405 bin 684’e ulaştı.

Denizli’de 2018 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 396 bin 339 iken, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında bir artış göstererek 405 bin 684’e ulaştı. Kentte Otomobil sayısı 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 195 bin 845’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 195 bin 845 adet otomobil, 7 bin 40 adet minibüs, 4 bin 41 adet otobüs, 63 bin 808 adet kamyonet, 12 bin 144 adet kamyon, 70 bin 446 adet motosiklet, 51 bin 477 adet traktör ve 883 adet özel amaçlı araç bulunduğu kaydedildi.

2019 yılı Ocak ayında Denizli’de toplam 8 bin 18 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 bin 457 adet ile otomobil aldı.