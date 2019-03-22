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Denizli'de altyapı çalışmasında göçük: 1 yaralı

22 Mart 2019 Cuma 15:06
Denizli'de altyapı çalışmasında göçük: 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'ndeki bir sitenin otopark alanında yağmur gideri için çalışma yapan Afganistan uyruklu Muhamet Rahmani'nin üzerine toprak çöktü.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun bir bölümü toprak altında kalan ve duvar arasına sıkışan Muhamet Rahmani, itfaiyenin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralanan Rahmani, Servergazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:06
  1. Göçük
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