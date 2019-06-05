Denizli'de alkollü sürücünün çarptığı motosikletli öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdurrahman Ceyhan yönetimindeki 20 ABC 928 plakalı otomobil Ankara Bulvarı'nda önünde seyreden kağıt toplayıcısı Mustafa Korkut idaresindeki 20 ZY 026 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarparak kaçtı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Korkut, kaza yerine sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korkut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde 150 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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