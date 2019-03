Denizli’de AKUTPARK açıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi, tüm kente hizmet verecek olan bir projeye daha imza attı. Pamukkale Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında imzalanan protokol gereği yapılan AKUTPARK Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Pamukkale Belediyesi, halkın her kesimine yönelik projelerle dikkat çekerken, kurumlar ile iş birliği konusunda da örnek çalışmalara imza atıyor. Ocak ayı içinde Pamukkale Belediyesi ile AKUT arasında yapılan protokol gereği Kınıklı Mahallesi, 6007 sokak da bulunan 2804 metrekarelik alana sahip park Pamukkale Belediyesi AKUT Eğitim Parkı ve Toplum Bilinçlendirme Seminer Merkezi olarak kullanılmak üzere devredilmişti. Kısa sürede yapılan çalışmalarla hazır hale getirilen Pamukkale Belediyesi AKUTPARK Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Ak Parti eski milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın da katıldığı törende ilk konuşmayı yapan AKUT Denizli Başkanı Abdurrahman Alper Patır, AKUT olarak hayalin gerçekleştiği bir gün yaşadıklarını ifade ederek, “Biz ekip olarak böyle bir yeri hayal ediyorduk. Bu hayalimizi Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile gerçekleştirdik. Bu merkezde Denizli halkının ve toplumumuzun bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyetleri yapılacak. Bu mekân sayesinde daha rahat çalışma imkanı bulacağız. Desteklerinden dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“Denizli 1. derece deprem bölgesi”

AKUT’un gönüllük esasına göre çalışan bir dernek olduğunun altını çizen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, toplum yararına çalışan her kuruma olduğu gibi, AKUT’a da gerekli desteği vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. “Pamukkale Belediyesi olarak farklı çalışmalarla bakış açışımızı ortaya koyduk” diyen Başkan Gürlesin, “Bu park atıl olarak duruyordu. AKUT ile yapılan uzun görüşmeler sonunda büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Pamukkale Belediyesi AKUT Eğitim Parkı ve Toplum Bilinçlendirme Seminer Merkezi’nin yapılması kararlaştırıldı. Aralık 2018 tarihindeki meclisimizden çıkan karardan sonra devir işlemi yapıldı. Bugün de merkezin açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Denizli 1. derece deprem bölgesi. Allah esirgesin her an bir felaketle karşılaşabiliriz. O zor anlarda neler yapılacağını bilmemiz gerekiyor. Bunun özellikle okullarda öğretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 5. sınıfa başlayan tüm öğrencilerin ama okullarda Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan konferans salonlarında ama bu merkezdeki eğitimlerle bilinçlendirmek gerekiyor.Biz bu proje ile Pamukkale Belediyesi farkını bir kez daha ortaya koydu. Bu merkezin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Pamukkale Belediyesi AKUT Eğitim Parkı ve Toplum Bilinçlendirme Seminer Merkezi’nin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.