0553 313 94 23

Denizli’de 93 kilo esrar ele geçirildi

Denizli’nin Bekilli ilçesine gerçekleştirilen operasyonda, tarım arazilerinde kamufile edilen kenevirler, drone ile tespit edilip ele geçirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:04
Denizli’de 93 kilo esrar ele geçirildi

Denizli’nin Bekilli ilçesine gerçekleştirilen operasyonda, tarım arazilerinde kamufile edilen kenevirler, drone ile tespit edilip ele geçirildi. Bitkileri yetiştirdiği belirlenen şüphelilere ait 5 ayrı adreste yapılan aramada ise 93 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zehir taciri gözaltına alındı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bekilli ilçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatan ekipler, şüphelileri adım adım takibe aldı. Ekipler, tarım arazisi görünümündeki tarlada mısır koçanlarının arasında ve orman içeresine kamufle edilerek kenevir yetiştirildiğini drone cihazları ile havadan izleyip tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kenevir ekiminden başlayarak esrar üretimi yapan zehir tacirlerini adım adım takibe aldı ve zehir tacirlerinin uyuşturucuları depoladıkları adresleri belirledi.


Bekilli ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin uyuşturucu madde zulalamak için kullandıkları bina içlerinde yaptıkları aramalarda 93 kilogram esrar ele geçirdi. Ayrıca adreslerde yapılan aramada, gözetleme dürbünü, kenevir kesimi için kullanılan bağ makası gibi çeşitli metaryaller ele geçirildi.


Tarım arazilerinde yakalanan 65 kök kenevire de imha edilmek üzere el konulurken olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına aldı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuzla konuşun
    1. Çocuğunuzla konuşun
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya..
    3. Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle..
    4. Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    5. Kocaeli tarihine sahip çıkıyor
    6. "Uzay yelkenlisi" LightSail 2,..
    7. Büyük inşaat projelerinde Bayburt..
    8. Burdur’da sinema salonları sokaklara..
    9. İran'dan İngiltere'ye tehdit!..
    10. Katar : “Afganistan müzakereleri..
    11. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
    12. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
    13. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
    14. İki asırlık gelenek Buca’da..
    15. Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri..
    16. Karaman’da rektörler toplantısı sona..
    17. Eski BAKA Genel Sekreteri Özen’e FETÖ..
    18. Okçulukta büyük başarı
    19. Tarihi handa yangın
    20. Başkan Yılmaz: "Kalkınma yerelden..
    21. Hosting kullanmanın avantajları
    22. Bodrum’da kaza: 2 yaralı
    23. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı..
    24. Vali Demirtaş, Adanalı sosyal medya..
    25. "Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu..
    26. Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar..
    27. Ayvalık’ta 65 mülteci yakalandı
    28. MESKİ stratejik planını hazırlıyor
    29. Hindistan Büyükelçisi Sanjay..
    30. Bir anlık dikkatsizlik pahalıya..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti