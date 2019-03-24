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Denizli’de 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangın söndürüldü

Denizli’nin Çal ilçesinde 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangın 36 itfaiye erinin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürülebildi.

24 Mart 2019 Pazar 22:51
Denizli’de 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangın söndürüldü

Denizli’nin Çal ilçesinde 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangın 36 itfaiye erinin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürülebildi.


Alınan bilgiye göre, 1924 yılında başlanan ve 1928 yılında tamamlanarak eğitim ve öğretime açılan Çal Gazi Paşa İlk Mektebi ismi ile bilenen Gazi İlkokulu binasında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevlere teslim olan ve ilçenin her tarafından yandığı gözlenen 91 yıllık tarihi binadaki yangın kontrol altına almak Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler 16 araç ve 36 personelle yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başladı. Tarihi binada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının okulun çatısında başladığı ve alevlerin kısa sürede ahşap malzeme ağırlıklı binayı sardığı öğrenildi.


Yanan okul 20 yıl önce eğitim ve öğretime kapatılmış, ardından bir süre öğretmenevi olarak kullanıldı. Binada yaklaşık bir ay önce ise dış cephe restorasyonu başlamıştı. Okul binası Denizli bölgesinde Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan binalardan biri olması özelliği taşıyordu.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor


Soğutma çalışmalarının devam ettiği olay sonrası yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ediyor. Öte yandan, bölgede polis ekipleri tarafından da geniş güvenlik önlemleri alınarak yangına mahalline kimse yaklaştırılmadı.



"Üzüldük bir tarihimiz mahvoldu"


Yangının söndürülmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkan Murat Başlı, yangının saat 21.30 civarında çıktığını ve ihbar gelir gelmez itfaiyenin hızlı bir şekilde olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladığını ifade etti. Başlı, "Toplamda 14 araç ve 36 personel ile müdahale ederek 1,5 saatte yangını kontrol altına alabildik. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürülmesinin ardından yangının çıkış nedenin belirlenmesi çalışmalarına başladık. Üzüldük bir tarihimiz mahvoldu. Sevindirici olan ölen yada yaralanın olmaması. İçeride bulunan bir LPG tüpü de ısıdan dolayı parladı. Ama arkadaşlarımız ona karşıda gerekli tedbirleri alarak her hangi bir olumsuzluğun yaşanmasına sebebiyet vermedi" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 22:51
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