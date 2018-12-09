THY- Euroleague
0553 313 94 23

Denizli'de "8. Geleneksel Hamsi Şöleni"

Denizli'de 10 bin kişinin katıldığı "8. Hamsi Şöleni"nde 5 ton hamsiyle birlikte 800 kilogram marul ve yaklaşık yarım ton soğan tüketildi

09 Aralık 2018 Pazar 15:37
Denizli'de "8. Geleneksel Hamsi Şöleni"

Denizli'de Karadeniz kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "8. Hamsi Şöleni"nde katılan 10 bin kişiye 5 ton hamsi pişirilerek ikram edildi.

Denizli Karadenizliler Derneği (DEKAD) tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen 8. Hamsi Şöleni, kentte yaşayan Karadenizliler ile çevre illerden gelen misafirlerin katımıyla İncilipınar Parkı'nda gerçekleştirildi.

Şölen için Ordu Perşembe'den getirtilen 10 ton hamsi dev mangallarda pişirildi. Etkinlikte, hamsiyle birlikte, konuklara 800 kilogram marul ve yaklaşık yarım ton soğan ile hazırlanan salata ikram edildi.

Yöresel kıyafetleriyle horon oynayan Karadenizliler, tulum ve kemençe eşliğinde Karadeniz şarkılarını söyleyerek eğlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri şölenlerle kültürlerini yaşattıklarını belirtti.

Özkan "Karadeniz kültürü, milliyetine, dinine, bayrağına, vatanına ve devletine bağlılığı ile ön planda olmuştur. Biz bütün farklılıklarımızla, kültürel zenginliklerimizle hep birlikte Türkiye olacağız. Bugün yaşadığımız bu güzelliği devam ettirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, etkinliğin tüm kenti buluşturduğunu belirterek "Karadeniz'in birçok güzellikleri, değerleri burada sergileniyor. Bu güzelliklere ortak olma adına biz de katkı veriyoruz. Karadeniz'in güzelliklerinden birisi de hamsisi. Katılımın yoğun olduğu bu tür etkinliklerle şehrimizin güzellikleri zenginleşiyor." ifadelerini kullandı.

DEKAD Başkanı Birol Konak da amaçlarının Karadeniz insanına sıla hasretini gidermek olduğunu dile getirdi.

Konak, "Amacımız, Karadeniz kültürünü Denizli'deki insanlarımızla paylaşmak, yaşatmak, birlik beraberliğe hizmet etmek. Denizlili insanlarımız kültür değerlerimize ortak oldu. Beraber bir arada yaşamak, güzellikleri paylaşmak adına düzenlediğimiz bu etkinliğe ilgi büyük. Büyükşehir Belediyemize ve dernek yönetimine, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Şölene gelen vatandaşlardan Mehmet Kartal, Denizlili olduğunu belirterek, "Hamsi Şöleni düzenlenmiş, sebep olanlardan Allah razı olsun. Bu vesile ile biz de hamsi yiyeceğiz." derken, Karslı olduğunu söyleyen Müslüm Öztürk ise "Bir lokma hamsi yemek mesele değil, burada meydana gelen arkadaşlık, birlik ve beraberlik önemli. Bütün mesele burada birbirimizi görüp tanışıp birlik ve beraberliği kavileştirmektir. Bunu sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Aysel Yıldız da merak edip geldiklerini belirterek, "Burada hamsi yiyeceğiz. Hem şehirlerimizin tanıtımı hem de böyle bir etkinlik düzenlenmesi güzel bir şey." şeklinde duygularını dile getirdi.

Şölende yöresel sanatçılar da konser verdi.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:37
  1. Ordu
  2. Kars
  3. Denizli
  4. Balık
  5. hamsi
  6. Karadeniz
  7. kültür

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
    1. Annesini bıçakla öldürdüğü iddia..
    2. GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ/PDY..
    3. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    4. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    5. Çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
    6. Göztepe, Bursaspor maçı hazırlıklarına..
    7. İran'da üniversite öğrencilerinden..
    8. Fransa'da Sarı Yelekliler'in "büyük..
    9. Hasta yakını 112 görevlisi kadının..
    10. FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
    11. TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları sona..
    12. "Fransa için bu çok büyük bir derstir"
    13. Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 -..
    14. Galericiden hırsızlık güvenlik..
    15. Kan grubu A olanlar tavuk ve balık..
    16. TFF 2. Lig'inde 16. hafta maçları..
    17. Kemal Özdeş'in yeni takımı belli oldu
    18. Kriz gittikçe büyüyor! Çin,..
    19. Sabah saatlerinde kalp krizi geçirme..
    20. "Türkiye ampute futbolda dünya..
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe