Denizli'de "8. Geleneksel Hamsi Şöleni"

Denizli'de Karadeniz kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "8. Hamsi Şöleni"nde katılan 10 bin kişiye 5 ton hamsi pişirilerek ikram edildi.

Denizli Karadenizliler Derneği (DEKAD) tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen 8. Hamsi Şöleni, kentte yaşayan Karadenizliler ile çevre illerden gelen misafirlerin katımıyla İncilipınar Parkı'nda gerçekleştirildi.

Şölen için Ordu Perşembe'den getirtilen 10 ton hamsi dev mangallarda pişirildi. Etkinlikte, hamsiyle birlikte, konuklara 800 kilogram marul ve yaklaşık yarım ton soğan ile hazırlanan salata ikram edildi.

Yöresel kıyafetleriyle horon oynayan Karadenizliler, tulum ve kemençe eşliğinde Karadeniz şarkılarını söyleyerek eğlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri şölenlerle kültürlerini yaşattıklarını belirtti.

Özkan "Karadeniz kültürü, milliyetine, dinine, bayrağına, vatanına ve devletine bağlılığı ile ön planda olmuştur. Biz bütün farklılıklarımızla, kültürel zenginliklerimizle hep birlikte Türkiye olacağız. Bugün yaşadığımız bu güzelliği devam ettirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, etkinliğin tüm kenti buluşturduğunu belirterek "Karadeniz'in birçok güzellikleri, değerleri burada sergileniyor. Bu güzelliklere ortak olma adına biz de katkı veriyoruz. Karadeniz'in güzelliklerinden birisi de hamsisi. Katılımın yoğun olduğu bu tür etkinliklerle şehrimizin güzellikleri zenginleşiyor." ifadelerini kullandı.

DEKAD Başkanı Birol Konak da amaçlarının Karadeniz insanına sıla hasretini gidermek olduğunu dile getirdi.

Konak, "Amacımız, Karadeniz kültürünü Denizli'deki insanlarımızla paylaşmak, yaşatmak, birlik beraberliğe hizmet etmek. Denizlili insanlarımız kültür değerlerimize ortak oldu. Beraber bir arada yaşamak, güzellikleri paylaşmak adına düzenlediğimiz bu etkinliğe ilgi büyük. Büyükşehir Belediyemize ve dernek yönetimine, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Şölene gelen vatandaşlardan Mehmet Kartal, Denizlili olduğunu belirterek, "Hamsi Şöleni düzenlenmiş, sebep olanlardan Allah razı olsun. Bu vesile ile biz de hamsi yiyeceğiz." derken, Karslı olduğunu söyleyen Müslüm Öztürk ise "Bir lokma hamsi yemek mesele değil, burada meydana gelen arkadaşlık, birlik ve beraberlik önemli. Bütün mesele burada birbirimizi görüp tanışıp birlik ve beraberliği kavileştirmektir. Bunu sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Aysel Yıldız da merak edip geldiklerini belirterek, "Burada hamsi yiyeceğiz. Hem şehirlerimizin tanıtımı hem de böyle bir etkinlik düzenlenmesi güzel bir şey." şeklinde duygularını dile getirdi.

Şölende yöresel sanatçılar da konser verdi.