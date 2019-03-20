Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem Denizli Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Öte yandan saat 09.38 ve 09.41'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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