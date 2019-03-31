Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem

Denizli, 5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Depremin merkez üssünün uzunca bir süredir sallanan Acıpayam olduğu kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, saat 14.30’da yerin 5 kilometre derinliğinde ve 5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Alınan ilk bilgilerde depremin merkez üssü olan Acıpayam’da herhangi bir yıkımın olmadığı kaydedildi.