Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem31 Mart 2019 Pazar 15:11
ANKARA (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Acıpayam ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 14.45'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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