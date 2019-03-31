Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Acıpayam ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 14.45'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.