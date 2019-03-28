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Denizli’de 4 ev alevlere teslim oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangın yandaki 3 eve daha sıçradı.

28 Mart 2019 Perşembe 21:37
Denizli’de 4 ev alevlere teslim oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangın yandaki 3 eve daha sıçradı. 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 buçuk saatte söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesi Denizler Mahallesi Arslanlar Sokak’tabulunan Mehmet Suna, Osman Şafak, ve Burhan Güleç’e ait metruk evlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler daha sonra Mehmet Sarı’ya ait eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Çal ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 3’ü metruk 4 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:37
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