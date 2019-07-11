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Denizli’de, 26 halk kütüphanesinde 379 bin 747 kitap var

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayımladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:46
Denizli’de, 26 halk kütüphanesinde 379 bin 747 kitap var

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli’de, 26 halk kütüphanesinde toplam 379 bin 747 kitap olduğu belirtildi.


Kentte kütüphanelerde 379 bin 747 kitap bulunduğu bu kitapların 179 bin 162’sininin edebiyat ve retorik, 71 bin 920 kitap sosyal bilimler ve 40 bin 988 kitabın coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konulu kitaplar olduğu kaydedildi.


Halk kütüphanelerinde bulunan kitapların 374 bin 775 kitabın Türkçe, 4 bin 807 kitabın ise diğer dillerde basılmış kitaplar olduğu belirtildi. Ayrıca 1928 Harf devrimi sonrası basılmış 157 adet eski harfli Türkçe kitap, 1928 Harf devrimi öncesi basılmış 8 adet kitap olduğu aktarıldı.


Kentte 2018 yılında halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 43 bin 252, kullanıcı sayısı ise 345 bin 514 oldu. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı ise 175 bin 335 oldu.


Denizli’de ayrıca bulunan 417 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 265’i resmi okullarda, 79’unun özel okullarda ve 73’ünün özel kurslardaki kütüphaneler olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:46
  1. kitap
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