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Denizli’de 2018 yılında 2 bin 637 trafik kazası meydana geldi

Denizli kent merkezinde 2018 yılında 3 ölümlü, bin 813 yaralanmalı ve 2 bin 637 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:13
Denizli’de 2018 yılında 2 bin 637 trafik kazası meydana geldi

Denizli kent merkezinde 2018 yılında 3 ölümlü, bin 813 yaralanmalı ve 2 bin 637 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 2 bin 617 kişi ise yaralandı.


Denizli’de, “Trafik Değerlendirme Toplantısı” Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Hasan Karahan, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir,İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri, Karayolları 27. Şube Şefi Sait Arıduman ile diğer ilgili daire müdürleri katıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün sunumları ve İl Jandarma Komutanlığının sunumları yapıldı daha sonra Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi doğrultusunda trafik kazaları ile sonucundaki ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla yürütülen eylem planları, kampanyalar ve alınan trafik tedbirlerinin kent bazında fayda analizinin yapılarak gelinen durumun ve alınması gereken ilave tedbirler değerlendi.



Resmi kurumlarda çalışan şoförler 75 kazaya karıştı


Toplantıda, yapılan sunumlarda kentte 2018 yılında 3 ölümlü, bin 813 yaralanmalı ve 2 bin 637 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 2 bin 617 kişi ise yaralandığı belirtildi. Ayrıca resmi kurumlarda görevli sürücüler 75 yaralanmalı ve 477 maddi hasarlı trafik kazasına karıştıkları, bu kazalarda kurum çalışanları ile birlikte 78 kişinin yaralandığı aktarıldı.


Toplantıda son olarak kamuda çalışan sürücülerin karıştığı kazaları asgari düzeye indirmek amacıyla 2019 yılında uygulanmak üzere projeler hazırlandığı ve en kısa sürede projenin uygulamaya konulmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:13
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