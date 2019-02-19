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Denizli’de 2018 yılı yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı.

19 Şubat 2019 Salı 11:54
Denizli’de 2018 yılı yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2018 yılında Denizli’de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 971 bin metrekare oldu.


2018 yılında Denizli’de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 971 bin metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 2 milyon 899 bin 329 metrekare oldu.


2 bin 177 binaya yapı ruhsatı verilirken, 2 bin 891 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi. Yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 410 milyon 914 bin TL iken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 3 milyar 616 milyon 318 bin 646 TL oldu. 8 bin 841 daireye yapı ruhsatı, 15 bin 81 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 963 bin 8 metrekare iken, yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 1 milyon 528 bin 490 metrekare oldu. Yapı ruhsatı verilen konut dışı kullanım alanı 659 bin 820 metrekare iken, yapı kullanma izin belgesi verilen konut dışı kullanım alanı 864 bin 441 metrekare oldu. Yapı ruhsatı verilen ortak kullanım alanı 348 bin 199 metrekare, yapı kullanma izin belgesi verilen ortak kullanım alanı 506 bin 398 metrekare oldu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:54
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