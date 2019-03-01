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Denizli’de 118 bekçi görevine başladı

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentte 118 bekçinin görevine başladığını ifade ederek, “Bundan sonraki süreçte artık gecelerin güvenlik ışığı daha parlak, ziyası daha hissedilir olacak” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 12:39
Denizli’de 118 bekçi görevine başladı

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentte 118 bekçinin görevine başladığını ifade ederek, “Bundan sonraki süreçte artık gecelerin güvenlik ışığı daha parlak, ziyası daha hissedilir olacak” dedi.


Denizli’ye yeni atanan 118 bekçi düzenlenen tören ile görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğünde bekçiler için gerçekleştirilen törene Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Milletvekili Nilgün Ök, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Teoman Sancar, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci ve davetliler katıldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Demir, bekçiliğin emniyet teşkilatı içerisinde ki önemine değindi. Kentte ilk etapta 118 bekçinin göreve başlayacağını ifade eden Demir, “Yaklaşık 20-25 önce bir bekçi amcamız vardı ve şimdi yine Türkiye’nin ve şehirlerimizin gündemine girdi. Bundan sonraki süreçte artık gecelerin güvenlik ışığı daha parlak, ziyası daha hissedilir olacak. Yeni gelen kardeşlerimizin sayısı 118 ve bunlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladılar. Bunlardan 47 tanesi merkez mahallelerinde 71’i de ilçelerimizde olacak. İlaveten 40 bekçimizin eğitimleri okulda devam etmekte ve 23 kardeşimizde bundan sonraki alımlar için sıra beklemekte” diye konuştu.



Bekçilerin mesaileri düdük sesi ile başladı


Törende konuşan Vali Karahan ise orta yaşlı insanların geçmişlerde hep bir bekçi anılarının olduğunu ve anlattıklarını söyleyerek, o anılarda ise hep huzur ve güvenden bahsedildiğini anımsattı. Bekçilerin şehrin güven ve huzurunun tahsis edilmesinde önemli bir görev üsteleneceklerini dile getiren Vali Karahan şunları söyledi:


“Gecenin o sessizliğinde bekçi düdüğü hepimizi rahatlatan ve güven veren bir sesti. O sesi tekrar sokaklarımızda, çarşılarımız da ve mahallelerimizde duyacağız. İnşallah Allah onlara güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”


Konuşmaların ardından Vali Karahan başta olmak üzere protokol üyeleri bekçiler ile birlikte düdük çalarak, görevlerine yeni atanan bekçilerin mesailerini düdük sesi ile başlatmış oldu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:39
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