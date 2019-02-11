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Denizli yerel seçim anketi 2019 Denizli yerel seçim sonuçları

Denizli yerel seçim anket sonuçları son dakika açıklandı. Denizli’de oy kullanacak seçmenlerin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hangi partiye oy verecekleri merak edilirken, Denizli yerel seçim anket sonuçları merak ediliyordu. 24 Haziran seçimlerini en yakın bilen ORC, Denizli yerel seçim anketi 2019 sonuçlarını açıkladı. Peki Denizli yerel seçim anketi 2019 sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? Denizli yerel seçim anketi 2019 sonuçları hangi parti ne kadar oy oldu? İşte 31 Mart 2019 yerel seçim Denizli anket sonuçları

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:11
Denizli yerel seçim anketi 2019 Denizli yerel seçim sonuçları

Denizli yerel seçim anket sonuçları son dakika açıklandı. Denizli’de oy kullanacak seçmenlerin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hangi partiye oy verecekleri merak edilirken, Denizli yerel seçim anket sonuçları merak ediliyordu. 24 Haziran seçimlerini en yakın bilen ORC, Denizli yerel seçim anketi 2019 sonuçlarını açıkladı. Peki Denizli yerel seçim anketi 2019 sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? Denizli yerel seçim anketi 2019 sonuçları hangi parti ne kadar oy oldu? İşte 31 Mart 2019 yerel seçim Denizli anket sonuçları

Denizli seçim anketi 2019. Büyükşehir yerel seçim anket sonuçları merak ediliyor. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi başta büyükşehirler olmak üzere il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıkladı veya açıklamaya devam ediyor. YSK’nın seçim takvimi işlerken son yerel seçim 2019 anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde hangi parti ve hangi aday ne kadar oy aldığı da belli oluyor. İstanbul büyükşehir seçim anketi, Bursa büyükşehir seçim anketi, Zonguldak büyükşehir seçim anketi, İzmir büyükşehir seçim anketi, Balıkesir büyükşehir seçim anketi, Antalya büyükşehir seçim anketi, Denizli büyükşehir seçim anketi, Adana büyükşehir seçim anketi, Muğla büyükşehir seçim anketi, Erzurum büyükşehir seçim anketi son durum

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. Denizli'de son durum ne? Denizli'de büyükşehiri hangi parti alıyor? İşte ORC'nin 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan araştırma sonuçları:

Denizli yerel seçim anket sonuçları 2019

AK Parti ve MHP'nin adayı (Cumhur İttifakı) Osman Zolan % 38,7

CHP ve İYİ Parti'nin ada ıÜmit Bahtiyar % 37.0

Kararsız % 22.5

Diğer % 1,8

Denizli’de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisi? Sorusuna verilen cevap ise yene ORC'nin 01-09 Kasım 2018 tarihleri arasında yaptığı 

Denizli Büyükşehir Belediye başkanlığı seçim anketinde yer aldı.

AK Parti % 31.4

CHP % 27.0

MHP % 11.8

İYİ Parti % 6.4

HDP % 1.6

Denizli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Osman Zolan % 45.3

CHPadayı Kazım Aslan % 38.7

MHP adayı Ali İpek% 11.9

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:11
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