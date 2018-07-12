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Denizli ve Manisa'da Çiftlik Bank yöntemiyle dolandırıcılık: 4 kişi gözaltında

Denizli ve Manisa'da vatandaşları Çiftlik Bank benzeri bir sistemle dolandırdıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:36
Denizli ve Manisa'da Çiftlik Bank yöntemiyle dolandırıcılık: 4 kişi gözaltında

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen piramit satış sistemlerine benzer şekilde vatandaşları dolandıran şahıs ve organizasyonlara yönelik, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bir miktar para veya malvarlığı ortaya koyarak sisteme dahil olan ve başka katılımcılar bulmak koşuluyla 1'e 15 kazanç vadettikleri, bu kapsamda reklam ve danışmanlık şirketi adı altında internet sitesi açtıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Denizli ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların iş yerlerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, senet, dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve suça konu bilgilerin bulunduğu belge ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA  

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:36
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Denizli
  3. Manisa
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı

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