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Denizli Valiliği: "Depremde can kaybı ve yaralanma yoktur"

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:56
Denizli Valiliği: "Depremde can kaybı ve yaralanma yoktur"

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.


Sarsıntıya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “20 Mart 2019 tarihinde saat 09.34 de Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi merkez üslü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma yoktur. Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygılarımızı sunarız” denildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:56
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